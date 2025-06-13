Ankara’da Orman Yangınları İçin Önlem

YAZ AYLARINDA ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “ANFA Ankara” sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Valilik tarafından yaz dönemlerinde artış gösteren orman yangınlarını önlemek amacıyla 10 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında, Ankara genelindeki ormanlık alanlarda ve bu bölgelere yakın mesire ile piknik alanlarında, ocak, mangal, barbekü gibi ateş yakma düzenekleri kullanımının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, açık alanda ateş yakılmasının ve 09.00-20.00 saatleri arasında ateşli piknik gibi etkinliklerin sürdürülmesinin yasak olduğu vurgulandı.

DOĞANIN KORUNMASI VE CİVİL HUKUKUN GEREKLİLİKLERİ

Açıklamada, bu seferberliğin orman yangınlarını önlemek, doğayı korumak ve can ile mal kaybını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. “ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan mesire alanlarında vatandaşlarımızın ilgili kurallara titizlikle uyması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı. Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda, kurallara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

HEPİMİZİ İLGİLENDİREN BİR KONU

Açıklamanın sonunda, “Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Lütfen duyarlılık gösterelim, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım” denilerek, her bireyin doğanın korunmasındaki önemine vurgu yapıldı. Bu tür tedbirlerin alınması, orman kaynaklarının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor.