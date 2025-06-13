Ankara’da Ormanlarda Ateş Yakmak Yasak

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “ANFA Ankara” adlı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında Ankara genelinde ormanlık alanlar ve bu alanlara yakın mesire ile piknik bölgelerinde ocak, mangal, barbekü ve benzeri ateş yakma düzeneklerinin kullanımının yasaklandığını duyurdu. Ayrıca, açık alanda ateş yakılması ile 09.00-20.00 saatleri arasında ateşli piknik gibi faaliyetlerin de yasaklandığı bildirildi.

HUKUKİ YAPTIRIMLAR VAR

Açıklamada, bu tedbirlerin orman yangınlarını önlemek, doğayı korumak ve can ile mal kaybını engellemek amacıyla uygulandığı ifade edildi. ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki mesire alanlarında vatandaşların belirtilen kurallara dikkatle uyması gerektiği vurgulandı. Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda kural ihlalinde bulunan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlemler yapılacağı belirtildi.

DOĞA KORUMA SORUMLULUĞU

Açıklamanın sonunda doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. “Lütfen duyarlılık gösterelim, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım.” ifadesiyle vatandaşlar, bu konuda daha dikkatli olmaya davet edildi.