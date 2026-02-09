Ankara’da Polis Memuru Melih Okan Keskin Hayatını Kaybetti

ankara-da-polis-memuru-melih-okan-keskin-hayatini-kaybetti

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için götürdüğü istasyonda tartışmaya girdi. Bu tartışma kavgaya dönüşmesiyle birlikte Keskin, istasyondaki çalışanlar tarafından dövülerek ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Eşi Emel Keskin, yaşanan olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirterek, “Eşim bilinci açıkken bana yaşananları anlattı” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE AMBULANS ÇAĞRILMADI

Emel Keskin, eşi Melih Okan Keskin’in durumu hakkında bilgi vererek, “Eşim ambulansla götürülmedi. Kendi aracımızla hastaneye gittik. Sadece kendini savundu, yumruk atmadı” dedi. Keskin, eşinin ameliyata girmeden önce kendisine duygusal bir veda ettiğini aktararak, “Eşim bana ‘Seni seviyorum, kendine iyi bak’ dedi ama o günden sonra bir daha çıkamadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

TUTUKLULARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Melih Okan Keskin’in hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadeleri de kayıtlara geçti. Tutuklanan S.A., olay sırasında kornaya bastığını belirterek, “Bu esnada şahıs bana sinkaflı küfretti, düşüncelerimle hareket ettim” dedi.

Tutuklanan M.Y. ise olayın karmaşası içinde neler olduğunu tam hatırlamadığını, Melih Okan Keskin’i tanımadığını ifade etti. Adli kontrolle serbest kalan Y.K. ise tartışma olduğunu ancak kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını savundu. Söz konusu durum, olayın daha fazla aydınlatılması için diğer şüphelilerin ifadeleriyle birleştirilecek.

