Hale Soygazi Yıllara Meydan Okumaya Devam Ediyor

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hale Soygazi, zamanın ilerlemesine rağmen güzelliği ve zarafetiyle gündemde kalmayı başarıyor. Genç yaşta sanat dünyasına adım atan Soygazi, 74 yaşında olmasına rağmen hala dikkate değer bir görünüme sahip. 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen sanatçının yolu, Fransız Filolojisi eğitimiyle başladı. Ancak üniversite döneminin ardından eğitimi yarıda bırakarak İsviçre’ye gidip mankenlik eğitimine yöneldi. Türkiye’ye döndüğünde modellik kariyerine adım atan Hale Soygazi, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BEĞENİYLE KARŞILANDI

1972 yılında Saklambaç gazetesinin organize ettiği “Türkiye Sinema Güzeli” yarışmasını kazanarak sinema dünyasına ilk adımını atan Soygazi, uluslararası platformda da adını duyurdu. İtalya’da gerçekleşen bir yarışmada “Avrupa Sinema Güzeli” unvanını kazanarak kariyeri için büyük bir fırsat elde etti. Türkiye’ye döndüğünde, 10 film çekmek üzere anlaşma yaparak sinema kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 1973 yılında “Oh Olsun” filmiyle Türk sinema izleyicisinin beğenisini kazandı. Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı bu romantik komedi, hem oyunculuk yeteneği hem de enerjisiyle Hale Soygazi’nin çıkışını sağlamış oldu.

ÖZEL HAYATI

Aynı yıl “Çocuğumu İstiyorum” filmi ile Ahmet Özhan ile yine kamera karşısında buluşan Soygazi, bu tanışmanın sonucunda 1976’da evlendi. Ancak bu birliktelik 1985 yılında sona erdi. Yıllar sonra, 2006 yılında yazar ve akademisyen Murat Belge ile evliliğe adım atan Hale Soygazi, sinema ve özel yaşamındaki hızlı değişimlerle dikkat çekmeye devam ediyor.