Polis Memuru Melih Okan Keskin’in Şikayeti Gündemde

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için götürdüğü istasyonda tartışma yaşadı. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Keskin, istasyon çalışanları tarafından darp edilerek ağır yaralandı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı; bunlardan 2’sinin tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Eşi Emel Keskin, olay yerine ilişkin tüm şikayetlerini iletti ve eşinin bilinci açıkken kendisine yaşananları aktardığını ifade etti. Emel Keskin, “Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış” şeklinde konuştu.

KAVGA SONUCU TRAJEDİ

Ankara’da 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, araç muayene işlemleri için gittiği muayene istasyonunda çıkan bir kavga sonucu yaralandı ve hastaneye götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından TÜVTÜRK, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, 2 çalışanın tutuklandığını duyurdu. Melih Okan Keskin’in cenazesi, geçtiğimiz cuma günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan bir törenin ardından toprağa verildi.

Eşi Emel Keskin, yaşananların kendisi tarafından bilinci açıkken sana anlatıldığını belirtti. Ameliyata girerken eşinin kendisini tutup, “Seni seviyorum, kendine iyi bak, çocuklarıma iyi bak” dediğini aktaran Emel Keskin, şu şekilde devam etti: “Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Ama çıkamadı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Sadece yumruk atandan değil, oradaki herkesten şikayetçiyim.”

ŞÜPHELİLERİN İFADALARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru Melih Okan Keskin’in yaşamını yitirdiği kavgaya karışan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki S.A., olay anında yaşananlara ilişkin olarak, “Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım.” şeklinde beyan etti.

OLAYIN KARMAŞASIYLA TANIMIYORUM

Tutuklanan M.Y. ise, “Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin’i kesinlikle darp etmedim” dedi. Adli kontrolle serbest bırakılan Y.K. ise, olay gününde yaşananları bir tartışma ve karşılıklı hakaretleşme olarak tanımladı ve kendisinin olayın içerisinde bulunmadığını ifade etti.