Emekli Maaşları İçin Yeni Hesaplama Dönemi Başlıyor

emekli-maaslari-icin-yeni-hesaplama-donemi-basliyor

Yeni yılın gelmesiyle emekli maaşlarına yapılacak artış oranları netlik kazandı. Aralık ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu artış, emekli maaşları için yeni bir hesaplama dönemi başlattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Enflasyon artışının ardından bazı emeklilerin maaşları belirlenen taban seviyesinin altında kalınca ek bir düzenleme gündeme geldi. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon emeklinin bu artıştan faydalanması bekleniyor.

MAAŞI 17 BİN TL’NİN ALTINDA OLANLAR…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değişiklik gösterdi.

