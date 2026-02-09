Elektrikli Araçlar İçin İstasyon Bulma Dönüşümü

Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik artan ilgi, yerli otomobil Togg’un trafiğe çıkarak piyasaya girmesiyle birlikte ivme kazandı. Bu durum, şarj altyapısının kritik önemini gözler önüne sererken, sürücülerin yaşadığı erişim ve yön bulma sıkıntılarına çözüm niteliğinde yeni bir uygulama devreye sokuldu.

İSTASYON BULMA SORUNU TARİH OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen bu yeni sistem ile elektrikli araç sahiplerinin farklı şarj ağları arasındaki istasyonları bulma ve doğru noktayı seçme konusundaki zorlukları önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Bu çerçevede e-Devlet mobil uygulamasına eklenen yeni özellik ile kullanıcıların şarj istasyonlarına erişimi daha kolay hale geliyor.