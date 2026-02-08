Ankara’da Polis Memuru Melih Okan Keskin’in Ölümüyle İlgili Şüpheli İfadeleri Ortaya Çıktı

Ankara’da bir polis memurunun araç muayenesi sırasında hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadeleri gün yüzüne çıktı.

ÖNCE TARTIŞMA, ARDINDAN KAVGA

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olan Melih Okan Keskin, rutin muayene için Yenimahalle’de bulunan bir araç muayene istasyonuna gitti. Burada istasyon çalışanlarıyla arasında tartışma yaşandıktan sonra kavga patlak verdi ve Keskin, muayene istasyonu çalışanları tarafından darbedildi.

ACI HABER 3 GÜN SONRA GELDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası istasyon çalışanları olan Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şüpheli S.A., mahkeme ifadesinde olay anında yaşananları anlatarak, “Tartışma çıkınca arabayı çıkarırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inince şahıs bana, ‘Beni mi ezeceksin?’ diyerek küfretti. Saldıracağını düşünerek yumruk attım” şeklinde konuştu.

KALABALIK İÇİNDE OLAY OLDU

Diğer şüpheli M.Y. ise, “8 yıldır muayene teknisyeni olarak çalışıyorum. Melih Okan Keskin’i tanımıyorum, ilk kez gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden şahsın üzerine gitti. Ben de yanlarından ortalama bir hızla yaklaşarak ittim. Olay sırasında neler olduğunu hatırlamıyorum. Ona zarar vermedim” dedi.

OLAY GÜNÜNE DAİR İFADELER

Y.K. ise, tartışmanın yaşandığını ve hakaretlerin karşılıklı olduğunu, fakat kendisinin olayın içinde olmadığını iddia etti.

OLAYA KARIŞANLAR KOVULDU

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada ise, olayda isminin geçtiği tespit edilen çalışanların iş akdinin feshedildiği ve iç soruşturmanın sürdüğü belirtildi.