İstanbul’da 6 Aylık Bebek Hastaneye Götürülmeden Hayatını Kaybetti

istanbul-da-6-aylik-bebek-hastaneye-goturulmeden-hayatini-kaybetti

Hasta bebeği hastaneye götürmeyen anne, 6 aylık Melisa’nın ölümüne yol açtı. Olay, İstanbul Beyoğlu’nda meydana geldi. İddialara göre, 6 aylık Melisa isimli bebek hastaydı. Kenyalı olan anne Linah Nyamota Sayisi, buna rağmen bebeğini bir bakıcıya bıraktı. Gece boyunca yüksek ateşle mücadele eden bebek, havale geçirdikten sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Acil yardım hattı arandı ve bebek hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüme ilişkin soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

YASAL KALIŞ HAKLARI YOKTU

Melisa’nın kimliğinin olmadığı, anne ve bakıcının Türkiye’ye 2022 yılında geldiği ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Ateşi olan bebeği komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı, bu durumdan dolayı kusurlu bulundu.

BABASININ İFADESİ ALINACAK

Anne Linah Nyamota Saisi ve komşusu İsha Kamara, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. Ölen bebeğin babası Türk vatandaşı olup, onun da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

