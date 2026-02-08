Kadının Balıkları Denize Boşalttığı Anlar Yaşandı

kadinin-baliklari-denize-bosalttigi-anlar-yasandi

İSTANBUL’DA BALIKÇIYI ŞAŞIRTAN OLAY

İstanbul’da 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, sabah erken saatlerde Galata Köprüsü’nde oltasını denize attı. Öğleye kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakalayan Gökçebay’ın yanına kimliği belirsiz bir kadın yaklaşarak balıkları satın almak istediğini açıkladı. Ancak kadın, Gökçebay’ın balıklarla dolu kovasını alarak hazırladığı sürprizle tüm balıkları denize boşalttı.

TEPKİLER TIRMANDI

Olayla birlikte neye uğradığını şaşıran balıkçı, saatlerce uğraşarak yakaladığı ürünlerinin bir anda kaybolmasına tepki gösterdi. İkili arasında artan gerginlik sonrasında kadın, Gökçebay’a “Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin.” sözleriyle cevap verdi. Gökçebay’ın itirazları üzerine kadın, “Sana bir tane koyarım.” diyerek yanıt verdi.

ÖDEMEDEN KAÇTI

Kadın, satın alacağını vaat ettiği balıkların bedelini “Param yok” diyerek ödemeden oradan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların tepkisi ise giderek arttı. Olay, izleyenler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Gökçebay’ın yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekti.

