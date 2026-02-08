Hızlı Tren Hattı Projesi Seyahat Süresini Düşürüyor

Ulaşım Projesinde Hız Kesilmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu projeyle birlikte Mersin-Gaziantep arasında mevcut seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya indirileceği duyuruldu. Bakan, mevcut rayların 200 km/s hız ile uyumlu hale getirildiğini vurgulayarak, “Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2028 YILI HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Gaziantep’in sanayi üretimi ile Mersin Limanı’nın entegrasyonunun sağlanması sayesinde ürünlerin dünya pazarına daha hızlı ulaşacağına dikkat çekti. Projenin ilerleme durumunu aktarırken, “Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.