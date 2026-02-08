Sevim Emre’den Türban İfadeleriyle Dikkat Çeken Paylaşım

ÜNLÜ SANATÇI SEVİM EMRE’DEN İMALI PAYLAŞIM

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya platformundaki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaptığı filtreli paylaşımlar zaman zaman eleştirilere maruz kalan Emre, başörtülü pozlarıyla imalı bir gönderme yapmış oldu. Sevim Emre, “Bir türban bağladım herkes türbanlı oldu” ifadeleriyle gündeme geldi. Bu sözlerin Hülya Avşar’a atıfta bulunduğu öne sürüldü.

HÜLYA AVŞAR’DAN AÇIKLAMALAR

Hülya Avşar, rol aldığı dizideki başörtülü pozlarıyla dikkat çekmişti ve “O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Başörtüsünü, başını örtmeyen kişilerin de kullandığını görüyoruz. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.” şeklindeki açıklamalarıyla konuyla ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Bu çarpıcı ifadeler, Sevim Emre’nin sözleriyle ilişkili olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

SEVİM EMRE’NİN KARIYERİ

Öne çıkan isimlerden biri olan Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine topladı ve ardından oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzellik yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren Emre, sinema kariyerine adım attı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Sevim Emre, 1974 yılından itibaren ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk ile sürdürmeye devam ediyor.