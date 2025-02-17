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Ankara’da Sahte İçki 54 Can Aldı

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SAHTE ALKOLÜN ETKİLERİ

Son bir ay içerisinde İstanbul’da sahte alkolden dolayı 70, Ankara’da ise 38 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarından edinilen bilgilere göre, Ankara’da toplamda 54 kişi sahte alkolden yaşamını yitirdi.

ANKARA’DA DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

Ankara’daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini yapan kişilere karşı kapsamlı soruşturmalar yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçları kapsamında başlatılan soruşturmalar, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları ile destekleniyor.

SONUÇLAR VE TUTUKLAMALAR

Uzman raporlarına göre, Ankara’da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavi aldığı bildirildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı. 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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