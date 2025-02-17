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Ankara’da Sahte İçki Ölümleri Arttı

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SON BİR AYDA YAŞANAN TRAJEDİ

Son bir ayda İstanbul’da 70, Ankara’da ise 38 kişi sahte alkolden yaşamını yitirdi. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre, Ankara’da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine Ankara’daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmalar yapıyor.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMA GİRİŞİMLERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları eklendi. Bu raporlara göre, Ankara’da 54 kişinin sahte alkole bağlı olarak hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavi edildiği bildirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Aynı zamanda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, sahte içki ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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