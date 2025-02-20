Ankara’da Sahte İçkiden 63 Ölüm: 36 Yoğun Bakımda

SAHTE İÇKİ KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

İstanbul’dan başlayarak yayılan sahte içki kaynaklı ölümler, Ankara’ya ulaşmış durumda. Yılbaşından bu yana, dün 61 olarak kaydedilen sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 63’e yükseldi. Bunun yanı sıra, 36 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmada, kaçakçılık ve olası kastla ölüme sebebiyet verme suçlarına ilişkin dosyalara Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da eklendi. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 30 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAHTE İÇKİLER AYIRT EDİLEMİYOR

Sahte içkinin rengi, kokusu ve tadının gerçek içkilerle ayırt edilemediği belirtiliyor. Uzmanlar, alkol tüketmek isteyenlerin bu durumu göz önünde bulundurarak, risk almamaları için bandrollü ürünleri tercih etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.