Ankara’da Şiddetli Trafik Tartışması Yaşandı

TRAFFİKTE YAŞANAN ŞİDDET OLAYI

Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde bir trafik tartışması, ciddi bir şiddet olayına dönüştü. Dört kişi, bir otomobilin önünü keserek sürücüye kılıç ve bıçaklarla saldırdı. O an çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğunu duyurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri ters kelepçeyle gözaltına aldı.

YARALI VATANDAŞ HASTANEDE

Saldırı sonucu yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Bakan Yerlikaya, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir adli soruşturma başlatılırken, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Emniyet yetkilileri, benzer olaylara karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ettiklerini belirtti.

Mevduat Faizleri Yatay Seviyede Kaldı

Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranları %38 ile %50 arasında değişiyor. 1 milyon TL yatıranlar 32 günde 33.813 TL kazanabilirken, 750 bin TL için bu rakam 25.360 TL oluyor.
“Netanyahu’dan ‘Trajik Kaza’ Açıklaması”

İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Netanyahu'nun ardından yaptığı açıklama, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

