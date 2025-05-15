Ankara’da Soğan Tarlasında El Bombası Bulundu

EL BOMBASI BULUNDU

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, tarlada el bombası buluyor. Durumu hemen yetkililere bildirerek ihbarda bulunan Kara’nın bildiriminin ardından jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

KONTROLLÜ İMHA

Bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan ekipler, el bombasını kontrollü bir şekilde imha ediyor. Bulunan el bombasının, 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede benzer şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini öneriyor. Olay, bölgenin hala tarihi mirasın izlerini taşıdığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.