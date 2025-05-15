Gündem

Ankara’da Soğan Tarlasında El Bombası Bulundu

ankara-da-sogan-tarlasinda-el-bombasi-bulundu

EL BOMBASI BULUNDU

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, tarlada el bombası buluyor. Durumu hemen yetkililere bildirerek ihbarda bulunan Kara’nın bildiriminin ardından jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

KONTROLLÜ İMHA

Bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan ekipler, el bombasını kontrollü bir şekilde imha ediyor. Bulunan el bombasının, 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede benzer şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini öneriyor. Olay, bölgenin hala tarihi mirasın izlerini taşıdığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bodrum’daki 1500 Yıllık Manastır, Ayakta

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki 1500 yıllık manastır, yıllarca restorasyon bekliyor. Zamanla yok olma tehlikesi yaşayan yapı, kültür turizmine kazandırılmak isteniyor.
Gündem

Ters Yönden Gelen Servis M.H. Çarpıştı

Antalya'da ters yönden gelen bir servis midibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.