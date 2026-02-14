Ankara’da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon Gerçekleştirildi

Ankara’da düzenlenen geniş çaplıbir operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütüne mensup 23 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde organize edilen soruşturma, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. İ.Ş. liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, “Nitelikli yağma”, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti”, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Tehdit”, “Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma”, “Silah ve mühimmat ticareti”, “Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme”, “Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ile “İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi” gibi suçlardan gözaltına alınan 23 kişiye işlem yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANLARI BELLİ OLDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1680 Lyrca hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi ve 1 dedektör ele geçirildi. Bu operasyon, suç örgütünün keşif ve uygulamalarına yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek, cezaevine gönderilmelerini sağladı. Bu operasyondan elde edilen sonuçlar, yürütülen mücadele kapsamında kaydedilen önemli bir başarı olarak kaydediliyor.