İran Sınırında PJAK Terör Örgütü Faaliyetleri Başladı

İsrail kaynakları, terör örgütü PJAK’ın da yer aldığı grupların İran-Irak sınırında İran güçlerine karşı silahlı eylemlere geçtiğini iddia etti. Irak’ta bulunan ve 5 terör grubunun bir araya geldiği CPFIK üyesi, söz konusu grupların İran’a yönelik karadan saldırıya başladığını 2 Mart gece yarısı itibarıyla açıkladı. Haberde, PJAK terör örgütü üyelerinin 2 Mart itibarıyla İran topraklarında saldırı pozisyonuna geçtiği, ayrıca İran ordusunun Irak sınırında konumlanmış Merivan kentini boşaltarak çevresinde savunma hatları kurduğu kaydedildi.

PJAK YENİ STRATEJİSİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİ!

CPFIK üyesi, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar da dahil olmak üzere İran’ın dağlık bölgelerine, özellikle Zagros Dağları’nın derinliklerine konuşlandığını savundu. Ayrıca, İran içinde binlerce PJAK üyesinin bulunduğunu öne süren CPFIK üyesi, diğer terör örgütlerinin de ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. PJAK dışında, İran’da faaliyet gösteren gruplar arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Komala grupları ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) gibi oluşumların da bulunduğu ifade edildi. PJAK’ın birkaç bin silahlı üyesinin bulunduğu, diğer terör gruplarının ise toplamda yüzlerce üye ile sınırlı olduğu aktarıldı.

İRAN’DAN UYARI MESAJI!

İran Devrim Muhafızları, bölgede yaşanan bu terör hareketliliğinden Irak’ın kuzeyindeki yönetimi sorumlu tutarak sert bir açıklama yaptı. Yapılan bildirimde, Barzani ve Talabani’nin geçmişte terör örgütü İŞİD tehdidi altındayken İran sayesinde korunduğu hatırlatıldı. Devrim Muhafızları, bu grupların ABD ve İsrail’e taşeronluk yaptığını öne sürerek, “Eğer terör örgütlerine yol verip İsrail ile işbirliği yaparsanız, değil İran’a girmek, Irak topraklarında bile barınamazsınız” şeklinde bir uyarıda bulundu. PJAK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu büyük sızma, çok yönlü bir planın parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki kaynaklar, İran ordusunun terör sızmalarına karşı sınır hattına ek birlik ve ağır silahlar kaydırdığını doğruluyor.