Lewandowski Maske İle Antrenmana Katıldı

lewandowski-maske-ile-antrenmana-katildi

İSPANYA LA LİGA’DA LİDER BARCELONA, VİLLARREAL İLE OYNADIĞI MAÇTA 4-1 GALİP GELDİ

İspanya La Liga’nın zirvesinde yer alan Barcelona, geçtiğimiz hafta sonunda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Katalan temsilcisi, mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanırken, maçta dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski sakatlık yaşadı. Son anlarda, 90+1. dakikada attığı golle dikkat çeken Lewandowski’nin sol göz çukurunun iç köşesinde kemik kırığı meydana geldiği belirlendi.

SAKATLIĞINDAN SONRA ANTREMAN YAPTI: MASKEYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Polonyalı forvet, tedavi sürecinin ardından antrenmana maske ile katıldı. Barcelona’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımında Lewandowski’nin maskeli görüntüsü yer aldı. Lewandowski’yi maskeyle gören futbolseverler ise, bunun üzerine maskeli Victor Osimhen ile ilgili esprili yorumlarda bulundu.

