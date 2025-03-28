Ankara’da Trafik Kazasında 6 Kişi Öldü

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesindeki Konya yolu üzerindeki Çalış mevkiinde gerçekleşti. Hatalı sollama ile 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve trafik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda her iki araçta toplamda 9 kişinin bulunduğu ve ölü sayısının 6’ya yükseldiği belirlendi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 6 kişiden 2’sinin çocuk olduğu tespit edildi.

Mansur Yavaş’tan Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaza hakkında “Haymana’da meydana gelen elim trafik kazasında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Bayram yaklaşıyor; yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım.” şeklinde konuştu.