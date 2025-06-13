Ankara’da ÜCRETSİZ Aktarma Dönemi Başlıyor

ANKARA’DA YENİ RAYLI SİSTEM PROJESİ BAŞLADI

Başkent Ankara’da, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi’nin uzatılması için temel atma töreni gerçekleşti. Mamak Metrosu olarak tanınan bu yeni hat, yer altından geçecek ve toplam uzunluğu 7,46 kilometre olacak. Belediye Başkanı Yavaş, hat üzerindeki sekiz istasyon hakkında bilgi vererek, “Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak.” dedi. “Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.” şeklinde ekledi.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Mansur Yavaş, ayrıca Ankara’da ücretsiz aktarma uygulamasının başlayacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarının artırıldığını belirten Yavaş, “Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak.” dedi. Bu yeni uygulama, 1 Temmuz’dan itibaren kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla devreye girecek. Bunun yanı sıra pik saatlerde daha indirimli biniş imkânlarının sağlanması üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. “44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak.” ifadesini kullanan Yavaş, bu sayede otobüs servis sürelerinin kısalacağı ve daha sık aralıklarla fazla servis verileceği bilgisini vererek, ulaşım kalitesinin artırılacağını belirtti.