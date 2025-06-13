Ankara’da ÜCRETSİZ Aktarma Dönemi Başlıyor

ANKARA’DA RAYLI SİSTEM UZATILIYOR

Başkent Ankara’da, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi’nin uzatılmasıyla ilgili temel atma töreni bugün yapıldı. Mamak Metrosu olarak da bilinen bu hattın uzunluğu 7,46 kilometre olacak ve tamamen yer altından geçecek. Yavaş, hat üzerinde sekiz istasyon olacağını belirtti. “Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak.” diyen Yavaş, bu projenin bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geldiğini vurguladı.

YENİ ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ

Mansur Yavaş, Ankara’da ücretsiz aktarma döneminin başlayacağını da duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarının artırıldığını ifade eden Yavaş, “Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak.” şeklinde konuştu. Bu uygulamanın, kent içi trafiği rahatlatacağını vurgulayan Yavaş, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan sistem hakkında bilgi verdi. Ayrıca, pik saatlerde daha indirimli biniş için çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bu kapsamda, toplam 44 yeni hat ile mevcut hatlar birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak. Böylece otobüs servis süreleri kısalacak ve daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek.