Ankara’da Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

ANKARA’DA RAYLI SİSTEM UZATILIYOR

Başkent Ankara’da Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi’nin uzatılması ile ilgili çalışmalar başladı. Mamak Metrosu adıyla anılan hattın temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Tamamen yer altından geçecek olan hat, 7,46 kilometre uzunluğunda olacak ve üzerinde sekiz istasyon bulunacak. Yavaş, “Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak” dedi. Ayrıca, “Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mansur Yavaş, Ankara’da yeni bir ücretsiz aktarma dönemi başlayacağını da duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarının arttığını belirten Yavaş, “Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak” diye konuştu. Bu uygulamanın, kent içi trafiği rahatlatacağını vurgulayan Yavaş, “1 Temmuz itibarıyla başlıyor” dedi. Ayrıca, pik saatlerde daha indirimli biniş uygulamaları üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, 44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak. Böylece otobüs servis sürelerinin kısalması ve daha sık aralıklarla fazla servis verilmesi hedefleniyor.