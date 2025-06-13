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Ankara’da Ücretsiz Aktarma Uygulaması Başlıyor

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ANKARA’DA RAYLI SİSTEM UZATILIYOR

Başkent Ankara’da Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi uzatılıyor. Mamak Metrosu olarak bilinen bu hatta temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Tamamen yer altından geçecek hattın uzunluğunun 7,46 kilometre olacağını belirten Mansur Yavaş, hat üzerinde sekiz istasyonun yer alacağını açıkladı. “Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak.” diyen Yavaş, “Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yavaş, Ankara’da ücretsiz aktarma uygulamasının başlayacağını da duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarını artırdığını belirten Yavaş, “Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak.” dedi. Kent içi trafiği rahatlatmayı hedefleyen bu uygulamanın 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçeceğini söyleyen Yavaş, ayrıca pik saatlerde indirimli biniş çalışmaları üzerinde de çalıştıklarının altını çizdi. “Bu kapsamda 44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak. Böylece hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek.” açıklamasını yaptı.

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