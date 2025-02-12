Ankara’daki Vahşetin Ardından Anne Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, önceki gün Keçiören ilçesinin Ayvalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Serpil Altınok Dereci, bilinmeyen bir nedenden dolayı evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.’nin (12) bileklerini kesti. Komşuların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE GİDİŞAT

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye götürüldü. A.B.D.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ANNE HAKKINDAKİ HUKUKİ SÜREÇ

Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçuyla tutuklandı. Gözlem altına alınması talep edildi.