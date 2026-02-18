Ankara İçecek Suyuna Kirli Su Karıştı: ASKİ’ye Ceza Verildi

BOLU’DA TAŞMA OLAYI YAŞANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolu’nun çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile ilgili denetim görevini üstlenen ekiplerin, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattında ciddi taşmalar tespit ettiği bildirildi. Taşmaların, Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köyü mevkilerinde meydana geldiği kaydedildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE CEZA

Taşma olayları sonucunda arıtılmamış atık suyun, Ankara’ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığı belirlendi. Bu durum, içme suyu havzasındaki kirlilik riski nedeniyle ASKİ Genel Müdürlüğü’ne, Çevre Kanunu çerçevesinde 2 milyon 98 bin lira tutarında idari ceza uygulandı. Söz konusu olayla ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.