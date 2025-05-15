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Ankara, Konya Depremi’ni Hissetti Neden?

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ANKARA’DA DEPREM ALARM İLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Konya’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem en fazla Ankara’da hissedildi. Başkentteki halk, sarsıntıyla birlikte kendini dışarı attı. Birçok kişi, depremin merkez üssünün Ankara olduğunu düşündü. Ancak gerçekte meydana gelen deprem, Konya’nın Kulu ilçesinde oldu. Ankara’nın depremi bu kadar şiddetli hissetmesinin sebebi ise uzmanlar tarafından açıklandı.

KONYA DEPREMİNİN NEDENİ AÇIKLANDI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: “Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen M5,2 büyüklüğündeki küçük deprem, Kulu ile çevresindeki depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır ve bu kırık Ankara’ya doğru uzanıyor. Odağı sığ olduğundan, Ankara’da ciddi bir sarsıntı yaşandı. Daha büyük bir deprem beklemiyorum.”

NACİ GÖRÜR’DEN YALANCI HUZUR VEREN YORUM

Konya’daki deprem için Prof. Naci Görür, X hesabından şu bilgileri paylaştı: “Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Büyük ihtimalle bu deprem, Tuzgölü Fay Zonu içerisinde, verilere göre doğrultu atımlı bir depremdir. Burası ülkemizin nispeten daha sakin bir bölgesi.”

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