Ankara Mahkemesi, Şoför Hakkında Karar Verdi!

ANKARA MAHKEMESİ İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gülyurt hakkında zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek, davanın ilk duruşmasının 6 Ekim’de yapılmasını belirledi.

GÜLYURT ŞÜPHELİ OLARAK YER ALIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak yer aldı. İddianameye göre, CHP’li milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının bulunduğu 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, Gökhan Gülyurt tarafından 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi yönüne giderken, polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün yönünü öğrenmek için “dur” ikazında bulundu ve aracı durdurmak istedi.

OLAYLAR SERİSİ VE GÖREVE İTİRAZ

Gökhan Gülyurt, aracı polislerin üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine hareket etti. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, ısrarla “dur” ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı ve bu nedenle yolun kenarına atladı. Otobüs Atatürk Bulvarı’nda ilerlerken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, tekrar durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, “dur” ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti. İddianamede, Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” ile hareket etmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu vurgulandı. Sanığın zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.