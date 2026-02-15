Ankara Merkezli 11 İlde Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bir zamanda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan bir çeteye yönelik devlet tarafından operasyon gerçekleştirildi. Bu çete, yaşları ilerlemiş vatandaşların bilgilerini yasa dışı yöntemlerle ele geçirerek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyordu.

87 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara’da ikamet eden 11 kişiyi hedef alan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak mağdurlara, “Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak” şeklinde ikna ederek 87 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, mağdurlardan nakit olarak para, döviz ve ziynet eşyalarını göndermelerini talep etti.

11 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü takipler sonucunda, dolandırıcılar için Ankara merkezli 11 ilde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı.

22 TUTUKLAMA

Yapılan işlemlerin ardından 22 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.