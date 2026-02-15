Ankara Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

Suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı vatandaşlardan yasa dışı yollarla bilgi elde eden bir dolandırıcılık çetesine operasyon gerçekleştirdi.

87 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara’da yaşayan 11 kişiyi arayan şüpheliler, “Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu nedenle evinizdeki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye vermelisiniz, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak” diyerek, toplamda 87 milyon lira dolandırıcılık gerçekleştirdi. Şüpheliler, mağdurlardan para, döviz ve ziynet eşyalarını nakde çevirip, hesaplarına göndermelerini istedi.

11 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin peşine düşen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde; Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek dolandırıcıları ele geçirdi.

22 TUTUKLAMA

Şüpheli şahısların 22’si, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.