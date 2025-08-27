Ankara Valiliği’nden Uçuş Uyarısı: SOLOTÜRK Geliyor

ANKARA’DA SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞLARI

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK’ün 28-30 Ağustos tarihleri arasında çeşitli keşif, prova ve gösteri uçuşları yapacağını duyurdu. Açıklamada, “çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta gerçekleştirileceği, “gösteri” uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı ifade edildi. Başkentlilere, şehir merkezi üzerindeki bu planlı uçuşlar nedeniyle oluşabilecek yüksek seslerden rahatsız olmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

SOLOTÜRK’ÜN PERFORMANSI

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, F-16 savaş uçaklarının gelişmiş performans ve kabiliyetlerini sergilemek amacıyla 20 dakikalık bir uçuş sürecinde 3,5 ton yakıt tüketiyor. Bu gösteriler sırasında en düşük 200, en yüksek 1200 kilometre hıza ulaşan “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu”, dünya genelinde geniş bir tanınırlığa sahip.