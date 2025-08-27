Ankara Valiliği’nden Uçuş Uyarısı: SOLOTÜRK Geliyor

ANKARA’DA SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI DÜZENLENECEK

Ankara Valiliği’nin yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK’ün 28-30 Ağustos tarihlerinde keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği ifade edildi. “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, “gösteri” uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı belirtildi. Başkentlilere şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle meydana gelebilecek yüksek ses konusunda tedirgin olmamaları uyarısı yapıldı.

SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ PERFORMANSI

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olarak F-16 savaş uçaklarının modern ve yüksek performansını sergilemek amacıyla 20 dakikalık bir uçuşta 3,5 ton yakıt harcıyor. Gösterilerinde en düşük 200, en yüksek ise 1200 kilometre hıza ulaşan “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu” ile dünya çapında tanınıyor. Bu yüksek tempolu gösterilerin, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.