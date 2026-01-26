Ankara’ya 3 Yeni Müze Projesi Hayata Geçiyor

Ankara’ya 3 yeni müze geliyor. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve destek almaya hak kazanan proje sahipleri etkinliğe katıldı. Kalkan, yaptığı konuşmada, Ankara Kalesi’nin, başkentte en fazla ilgi gören bölgelerden biri olduğunu dile getirerek, 2024-2028 Bölge Planı kapsamında “Kültür” başlığı altında belirlenen hedeflere vurgu yaptı.

ANKARA’DA YENİ MÜZELERİN YOLU AÇILIYOR

Kalkan, bu hedeflerden birinin Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak projelerin hayata geçirilmesi olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda Ankara Kalesi çevresinde müzecilik faaliyetlerini geliştirmek için bir çağrıda bulunduk. 20 proje başvurusuyla karşılaştık ve çok yaratıcı müze fikirleri gördük. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 projemiz öne çıktı.” dedi.

ANADOLU’NUN GÖZDESİ ANKARA

Bu yılın kritik önemi üzerine konuşan Kalkan, NATO zirvesinin ve Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti olmasının, uluslararası anlamda şehrin dikkatleri üzerine çekeceğini belirtti.

TURİZMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kalkan, Ankara’nın tarihi ve manevi zenginliklerinin tanıtılması için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, “Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ana paydaşlarımızdan biridir. Bu vesileyle müdürümüze ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Açılışta birlikte olmamızda umudum var.” dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Karakaya, yıl içerisinde bu müzeleri Ankara’ya kazandırmayı planladıklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde yeni turizm mekanlarını Ankara’mıza eklemek hedefindeyiz. Bölge, başkent için son derece değerlidir ve halkımızın turizm alanında hak ettiği seviyeye ulaşacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, destek almaya hak kazanan müze projeleri için imza töreni gerçekleştirildi.