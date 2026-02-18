Ankara’ya İçme Suyunda Kirli Su Krizi

ankara-ya-icme-suyunda-kirli-su-krizi

BOLU’DA ATIK SU TAŞMASI TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruda, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün denetim faaliyetleri sırasında, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattında Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köyü bölgelerinde taşmaların gerçekleştiği belirlendi. Bu taşmalar sonucunda arıtılmamış atık suyun, Ankara’nın içme suyu temin eden Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığı tespit edildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE İDARİ CEZA UYGULANDI

İçme suyu havzasında meydana gelen kirlilik ile ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğü’ne, Çevre Kanunu çerçevesinde 2 milyon 98 bin lira tutarında idari ceza uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, olayla ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

