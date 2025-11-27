Ankarada Üç Gün Sürecek Trafik Kısıtlaması Açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentteki trafik akışını etkileyecek bir duyuru gerçekleştirdi. 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Kapatmaların, bugün saat 21.00’den itibaren etkinliklerin sona erene dek devam edebileceği ifade edildi.

ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Kapatılması planlanan yollar arasında Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı – Baruthane Kavşağı arası (çift yönlü) yer alıyor. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı çevresindeki tüm yan yollar, Kavşağa bağlanan yan yollar ve Kavşaktan açılan yan yollar da trafiğe kapatılacak. Bunun yanı sıra, Tren Garı Kavşağı – Ulaştırma Kavşağı yönündeki yan varyant ve Ulaştırma Kavşağı – Kazım Karabekir Caddesi yönündeki yan varyant da kısıtlamadan etkilenecek.

Not olarak, üst geçidin açık kalacağı belirtildi.