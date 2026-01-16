Ankaralı Turgut’un Miras Davası Sonuçlandı

Ankaralı Turgut, gerçek ismiyle Turgut Karataş, 15 Aralık 2022 tarihinde akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Beş çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile ilişkisi bulunan Karataş, diğer çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Vefatından önce, çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy hakkında, tedavi süreçleri için toplanan paralarla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı… Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin.”

KARDEŞLERİNE DAVA AÇMA GİRİŞİMİ

Karataş’ın vefatından sonra, kardeşleri Eylem Boran’a miras davası açma yoluna gitti. Kardeşler, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını iddia ederek miras paylarını talep ettiler. Ancak, mahkemeden gelen bilgiye göre, gerçek yardımlanma miktarının 18 milyon TL değil, yalnızca 250 bin TL olduğu tespit edildi.

DAVA SONUCUNDA AÇIKLAMALAR

Eylem Boran, kardeşleri tarafından kendisine açılan davayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu: “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık. Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı.”