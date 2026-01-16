Ankaralı Turgut’un Miras Davası Sonuçlandı

ankarali-turgut-un-miras-davasi-sonuclandi

Ankaralı Turgut, gerçek ismiyle Turgut Karataş, 15 Aralık 2022 tarihinde akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Beş çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile ilişkisi bulunan Karataş, diğer çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Vefatından önce, çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy hakkında, tedavi süreçleri için toplanan paralarla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı… Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin.”

KARDEŞLERİNE DAVA AÇMA GİRİŞİMİ

Karataş’ın vefatından sonra, kardeşleri Eylem Boran’a miras davası açma yoluna gitti. Kardeşler, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını iddia ederek miras paylarını talep ettiler. Ancak, mahkemeden gelen bilgiye göre, gerçek yardımlanma miktarının 18 milyon TL değil, yalnızca 250 bin TL olduğu tespit edildi.

DAVA SONUCUNDA AÇIKLAMALAR

Eylem Boran, kardeşleri tarafından kendisine açılan davayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu: “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık. Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güngören’de Bıçakla Ölüm: 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençler arasındaki tartışmaların ölümle sonuçlanmasını gözler önüne serdi.
Gündem

Güngören’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti

İstanbul Güngören'de bir kavga sonucunda 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençlerin arasındaki trajik bir anlaşmazlığı gözler önüne serdi.
Gündem

Karnelerde Atatürk Fotoğrafı İddialarına Bakan Tekin Yanıt Verdi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı, Atatürk fotoğraflarının karnelerden kaldırıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
Gündem

Doğalgaz Desteği Sona Erecek Mi Beklentisi Artıyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da ocak ayında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketimi olduğunu ve aşanların destekten çıkarılacağını açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’ya Veda

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Yeni takımları ise yakında açıklanacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.