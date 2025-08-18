Anker, Apple ile iş birliği yaptı

ANKER VE APPLE İŞ BİRLİĞİ

Anker, sürdürülebilir inovasyona olan ortak bağlılığını öne çıkararak Apple ile iş birliği gerçekleştirdi. Anker’in %75 geri dönüştürülmüş plastikten imal edilen kasalarıyla çevresel etkileri azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atan yeni yüksek hızlı USB-C şarj cihazları, artık Türkiye’de de Apple mağazalarında ve apple.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

ANALİZ VE AÇIKLAMALAR

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, bu iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın 1 numaralı şarj markası olarak, Apple ile gerçekleştirdiğimiz bu özel iş birliği, yalnızca ürünlerimizin daha geniş kitlelerle buluşmasını değil, aynı zamanda global vizyonumuzun da bir yansımasını temsil ediyor. Globalde başarıyla lansmanı gerçekleştirilen yüksek hızlı ve çevreye duyarlı USB-C şarj cihazlarımız, globalde başlayan Apple iş birliğimizin ardından şimdi de Türkiye’deki Apple mağazaları ve apple.com.tr üzerinden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Apple gibi dünyanın en prestijli markalarından biriyle aynı noktada yer almak, Anker’in güvenilirlik, performans ve tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.”

ÇEVRE DOSTU ŞARJ DENEYİMİ

Anker’in yeni şarj cihazları, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30W, 50W, 70W, 150W ve 240W gibi çeşitli güç kapasiteleriyle sunuluyor. GaN (Gallium Nitride) teknolojisiyle üretilen bu şarj cihazları, geleneksel silikon bazlı cihazlara göre daha hızlı şarj sağlıyor, daha az ısı üretiyor ve daha kompakt bir yapıya sahip. Ayrıca, Dinamik Sıcaklık Sensörü ve Güç Ayarlama Çipi ile bağlı cihazların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bu özellikler sayesinde sıcaklık izleniyor ve güç çıkışı ayarlanarak, kullanıcıların cihazları daha güvenli bir şekilde şarj ediliyor. Anker’in çevre dostu tasarımı, %75 geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve geri dönüştürülebilir ambalajıyla çevreye duyarlı tüketicilere hitap ediyor.

APPLE İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜNLER

Anker’in Apple mağazalarına özel şarj cihazları; Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air ve MacBook Pro gibi birçok cihazı yüksek hızda şarj edebiliyor. Bu seride yer alan ürünler, geniş kapasite ve hızlı şarj olanağı sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.