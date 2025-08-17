Anker’in Yeni Şarj Cihazları Apple’da

ANKER’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

Anker, sürdürülebilir inovasyona olan ortak bağlılığını öne çıkararak Apple ile yeni bir iş birliğine imza attı. Şirketin, %75 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen kasalarıyla çevresel etkiyi azaltma amacındaki yeni yüksek hızlı USB-C şarj cihazları, artık Türkiye’de de Apple mağazalarında ve apple.com adresinde satışa sunuluyor.

İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA YENİ FIRSATLAR

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, yaptığı açıklamada, “Dünyanın 1 numaralı şarj markası olarak, Apple ile gerçekleştirdiğimiz bu özel iş birliği, yalnızca ürünlerimizin daha geniş kitlelerle buluşmasını değil, aynı zamanda global vizyonumuzun da bir yansımasını temsil ediyor” diyor. Bodur, globalde başarıyla tanıtılan yüksek hızlı ve çevre dostu USB-C şarj cihazlarının, Apple iş birliği sayesinde şimdi Türkiye’deki mağaza ve web sitesi üzerinden kullanıcılarla buluşacağını belirtiyor. Ayrıca, “Apple gibi dünyanın en prestijli markalarından biriyle aynı noktada yer almak, Anker’in güvenilirlik, performans ve tasarım konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor” ifadesinde bulunuyor.

GÜVENLİ ŞARJ DENEYİMİ SUNUYOR

Anker’in yeni şarj cihazları, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30W, 50W, 70W, 150W ve 240W gibi çeşitli güç kapasiteleriyle piyasaya sürülüyor. GaN (Gallium Nitride) teknolojisi ile tasarlanan bu ürünler, geleneksel silikon bazlı cihazlara kıyasla daha hızlı şarj sağlıyor ve daha az ısı üretiyor. Ayrıca, kompakt bir tasarıma sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Dinamik Sıcaklık Sensörü ve Güç Ayarlama Çipi, bağlı cihazların güvenliğini sağlamak adına sıcaklığı izliyor ve güç çıkışını ayarlıyor. Anker’in çevre dostu tasarımı, %75 geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve geri dönüştürülebilir ambalajıyla çevreye duyarlı tüketicilere hitap ediyor.

APPLE İLE OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜNLER

Anker’in Apple mağazalarına özel ürettiği şarj cihazları; Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air ve MacBook Pro gibi birçok cihazı yüksek hızda şarj edebilme kabiliyeti sunuyor. Bu seride yer alan ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayarak daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.