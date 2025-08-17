Anker’in Yeni Şarj Cihazları Satışta

ANKER APPLE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Anker, sürdürülebilir yenilik konusundaki ortak bağlılığını vurgulamak amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Şirket, %75 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen kasalarla çevresel etkiyi azaltmaya yönelik önemli bir adım attığı yeni yüksek hızlı USB-C şarj cihazlarını artık Türkiye’de Apple mağazalarında ve apple.com web sitesi üzerinden satışa sunuyor. Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, bu iş birliğiyle ilgili şöyle konuştu: “Dünyanın 1 numaralı şarj markası olarak, Apple ile gerçekleştirdiğimiz bu özel iş birliği, yalnızca ürünlerimizin daha geniş kitlelerle buluşmasını değil, aynı zamanda global vizyonumuzun da bir yansımasını temsil ediyor.”

YÜKSEK HIZLI VE ÇEVRE DOSTU ŞARJ CİHAZLARI

Anker’in yeni şarj cihazları, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30W, 50W, 70W, 150W ve 240W gibi çeşitli güç kapasiteleriyle sunuluyor. GaN (Gallium Nitride) teknolojisi ile üretilen bu şarj cihazları, geleneksel silikon bazlı cihazlara göre daha hızlı şarj sağlarken daha az ısı üretir ve daha kompakt bir tasarıma sahip. Anker, bu yeni şarj cihazları ile bağlanan cihazların güvenliğini sağlamak için Dinamik Sıcaklık Sensörü ve Güç Ayarlama Çipi gibi özelliklerle tasarımını güçlendiriyor. “Anker’in çevre dostu tasarımı, %75 geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve geri dönüştürülebilir ambalajıyla çevreye duyarlı tüketiciler için idealdir.”

APPLE İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRÜNLER

Anker’in Apple mağazalarına özel olarak tasarladığı şarj cihazları; Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air ve MacBook Pro gibi çeşitli cihazları yüksek hızda şarj edebiliyor. Bu seride yer alan ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için optimize edilmiş durumdadır.