Anket Sonuçları: En Beğenilen Genel Başkanlar Açıklandı

ORC ARAŞTIRMA ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ORC Araştırma, 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin 150 katılımcının yer aldığı bir anket gerçekleştirdi. Yürütülen ankette katılımcılara, Türkiye’deki genel başkanların isimleri sırasıyla okunarak, “Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?” sorusu soruldu.

ANKETTE GÖZE ÇARPAN SONUÇLAR

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların beğenisini en çok kazanan isim Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın beğeni oranı yüzde 42,5 olarak kaydedildi. Diğer bir önemli isim Özgür Özel ise yüzde 36,8’lik bir oranla Erdoğan’ı takip etti.

