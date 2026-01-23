YPG/SDG İçin Ateşkes Süreci Belirsizliğini Koruyor

Suriye’de 4 günlük ateşkes yarın sona eriyor. YPG/SDG entegrasyon sürecinin nasıl ilerleyeceği ve ateşkesin devam edip etmeyeceği sorularının yanıtları merakla bekleniyor. YPG/SDG entegrasyonu kabul etmezse, Suriye ordusu harekâtına devam edecek. Bu arada, kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmaları sürüyor ve arama tarama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 18 Ocak tarihinden beri Rakka’da, üçü çocuk olmak üzere en az 22 sivilin YPG/SDG tarafından hayatını kaybettiğini bildirdi.

ATEŞKESİN GELECEĞİ VE DİPLOMATİK TEMASLAR

Ateşkesin sürebilirliği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor fakat bölgede diplomatik görüşmeler devam ediyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, SDG yöneticisi ile bir araya gelerek ateşkes anlaşması ve entegrasyon süreciyle ilgili destekleyici açıklamalarda bulundu. Amerikalı yetkili, “Tüm tarafların entegrasyonun ilk adımına katıldığını” belirterek, güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması için atılacak ilk adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

MAZLUM ABDİ’DEN YAPICI CEVAP

SDG yöneticisi, görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, ABD’nin desteği ve Trump yönetiminin ateşkes politikalarının önemine vurgu yaptı. Abdi, ateşkesin devamını sağlamak ve gerçek bir entegrasyonu elde etmek için tüm olanakların seferber edileceğini ifade ederek, “ABD’nin desteği ve diyalog çabaları, bizim açımızdan ciddiye alınabilecek, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır,” dedi.

MUTABAKATTA BELİRLENEN MADDELER

Haseke vilayetinin geleceği için hazırlanan mutabakatta yedi madde yer alıyor. Bu maddelere göre, SDG’ye entegrasyon planı için 4 gün süre tanınıyor. Mutabakat sağlanırsa, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek ve Suriye askeri güçleri, yerel halktan oluşan güvenlik güçleri dışında bölgelere silahlı unsur yerleştirmeyecek. Abdi, devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere aday listeleri sunacağını ve SDG’ye bağlı askerlerin bakanlık bünyesine entegre edilmesi konusunun karara bağlandığını belirtti.

KÜRTLERİN HAKLARI VE BİRLİKTE YAŞAMA İLKELERİ

Cumhurbaşkanlığı, Kürtlerin dilsel ve kültürel haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanmasının önemli olduğunu düşündüğünü belirterek, bu durumun birleşik, güçlü bir Suriye inşa etme amacını taşıdığını ifade etti.

MUTABAKATIN UYGULANMA ŞANSI

Önceki mutabakatların uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve devam eden çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda, şu an terör örgütünün sıkışmışlığı, yöneticilerin mutabakatı yürürlüğe sokma zorunluluğunu artırıyor.

SURİYE ORDUSU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyon, terör örgütünün kontrolündeki birçok bölgenin Suriye yönetimine geçmesiyle sonuçlanmıştır. Bu anlaşma, YPG/SDG’nin Fırat’ın doğusunda çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devri, sınır kapılarının kontrolü gibi maddeler içermektedir. Ancak terör örgütünün anlaşmaya olumlu yaklaşmaması sonucunda, çatışmalar yer yer devam ediyor.