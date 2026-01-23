Fenerbahçe’nin Play-Off Turu Rakipleri Belli Oluyor

Fenerbahçe, Aston Villa’ya karşı kazanması gereken maçtan puan alamayınca, lig aşamasındaki puanı 11’de kaldı. Yapılan modellemeler, ilk 8 için gereken puan barajının 16’ya çıktığını gösterirken, Sarı-lacivertli ekip son maçını kazansa dahi en fazla 14 puana ulaşabilecek. Bu durum, doğrudan son 16 turuna katılma ihtimalini %1’in altına çekti.

SON MAÇIN ÖNEMİ

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son karşılaşmasını 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00’te Romanya temsilcisi FCSB ile oynayacak. Bu maç, Sarı-lacivertlilerin puan tablosundaki nihai durumunu belirleyecek. Fenerbahçe, ligi 9 ile 16. sıra arasında tamamlarsa play-off aşamasında “seribaşı” olma avantajını elde edecek ve rövanş maçını Kadıköy’de oynayacak.

PLAY-OFF’TA KARŞILAŞABİLECEĞİ RAKİPLER

Analiz şirketlerinin güncel verilerine göre, Fenerbahçe’nin play-off turunda karşılaşabileceği takımlar şekillenmeye başladı. Viktoria Plzeň ile karşılaşma olasılığı %10.57 olarak öne çıkarken, onu PAOK (%10.04), Panathinaikos (%9.62) ve Lille (%8.80) izliyor.

PLAY-OFF SİSTEMİ

Lig aşamasını ilk 8 dışında, ancak 9-24 aralığında tamamlayan takımlar, son 16 belgesi için play-off oynamaya hak kazanacak. Bu turun kura çekimi 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlk karşılaşmalar 17-18 Şubat tarihlerinde, rövanşlar ise 24-25 Şubat günlerinde yapılacak.

SKORUN ÖNEMİ

Fenerbahçe için yalnızca galip gelmek değil, aynı zamanda alınacak skor da büyük önem taşıyor. Şu an 16. sırada yer alan Fenerbahçe, FCSB karşısında alacağı farklı bir galibiyetle 9-12 bandına yükselmeyi amaçlıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, play-off aşamasında 21-24. sıralardaki daha zayıf rakiplerle eşleşme şansı doğacak.