Anketler Amerikalıların Ülkeye Bakışını Ortaya Koydu

Gallup anketine göre Amerikalıların yüzde 77’si, ülkenin kurucu babalarının bugünkü ABD’den hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor. Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayanların yalnızca yüzde 19’u Amerika’nın bugünkü halinden memnun kalırdı. Bu karamsarlık büyük ölçüde iki partili bir yapı sergilerken, Cumhuriyetçiler Demokratlara kıyasla biraz daha az umutsuz görünüyor. Gallup bu soruyu 1999’dan bu yana aralıklarla soruyor ve son sonuçlar bugüne kadarki en kötü tabloyu ortaya koyuyor.

KURUCULAR MODERN AMERİKA'YA ŞAŞKINLIKLA BAKARDI

Başkanlık tarihçisi Tim Naftali ise bildirgeyi imzalayanların bugünkü Amerika’yı görebilseydi çoğunlukla şaşkınlık yaşayacağını düşünüyor. Naftali, “Dilimiz aynı, ilkelerimiz aynı, ancak bu ülke şimdiye kadar hayal edebileceklerinden çok daha güçlü, çok daha çeşitli ve birçok açıdan çok daha zengin” dedi. Kamuoyunun görüşü tamamen olumsuz değil. Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i, ülkenin son 250 yılda kuruluş ideallerini gerçekleştirmede en azından bir miktar başarı elde ettiğini söylüyor.

AMERİKANLILARIN GURUR VE ENDİŞE KARMAŞASI

Marquette Hukuk Fakültesi anketine göre Amerikalıların yüzde 66’sı ülkeleriyle en azından biraz gurur duyuyor. Ancak yarıdan biraz fazlası, ülkenin bir demokrasi olarak geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtiyor. Fox News anketinde ise seçmenler kendilerini vatansever olarak tanımlamaya, bugünkü ülkeleriyle gurur duyduklarını söylemekten daha yatkın çıktı. Oy kullanma hakkı ve ifade özgürlüğü neredeyse herkes tarafından ülkenin ulusal kimliğinin anahtarı olarak görülüyor. Ancak Demokratların çoğunluğu da dahil olmak üzere yarıdan azı, ifade özgürlüğünün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

AMERİKAN RÜYASINA ULAŞMAK ZORLAŞTI

Ülkenin gidişatına dair karamsarlık yeni değil ancak büyüyor olabilir. NBC anketinde ABD’li yetişkinlerin yalnızca yüzde 38’i, ülkenin en iyi günlerinin hala önünde olduğuna inanıyor. Bu oran 1990’daki yüzde 45 seviyesinden düştü. Yetişkinlerin yüzde 78’i ise Amerikan Rüyası’na ulaşmanın bir nesil öncesine göre daha zor olduğunu söylüyor. 1947’de yapılan bir Gallup anketinde Amerikalıların yüzde 13’ü, tanık olmak isteyecekleri en önemli tarihi olayın Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanması olduğunu belirtmişti.

KUTLAMALAR PARTİZANLAŞTI

Amerikalı olmak farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyor. Ipsos anketinde 45 yaş ve üzerindekilerin çoğu, Amerikalı olmanın kendileri hakkında düşünme biçimlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Genç yetişkinlerin çoğunluğu ise bunun üzerinde pek düşünmediklerini belirtti. Bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamaları geçmişe göre daha kutuplaştırıcı hale geldi. Başkan Donald Trump, ülkenin 250. yıldönümü planlarına damgasını vurdu. Marquette anketine göre Amerikalıların yüzde 57’si kutlamalarla en azından biraz ilgileniyor. Ancak 1976’da partiler arasında hiçbir fark yokken, bugün Cumhuriyetçilerin kutlamalara ilgi gösterme olasılığı Demokratlardan 33 puan daha yüksek.