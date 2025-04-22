“Anlaşma Bu Hafta Gerçekleşebilir.”

PASKALYA TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen Paskalya etkinliğine katılan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna süreci ve İran ile sürdürülen müzakereler hakkında çeşitli ifadeler kullandı.

RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMASI OLASILIKLARI

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma sağlanması ihtimaline dair soruya “Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” şeklinde cevap verdi. Ayrıca, İran’la yapılan müzakerelerin seyrine ilişkin de “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ülke içindeki ekonomik duruma değinen Trump, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varılmasının yüksek ihtimali olduğuna dikkat çekerek, “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız.” ifadesini kullandı. 18 Nisan’da yaptığı bir açıklamada, hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya hitap eden Trump, “Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var.” dedi.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Trump ayrıca, İran’la doğrudan görüşmelere ilişkin “Ben, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak.” değerlendirmesinde bulundu.