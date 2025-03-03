Anlaşma Halen Mümkün Olabilir

TRUMP’IN UKRAYNA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna konusunu gündeme getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yaşanan tartışmayla ilgili olarak Trump, “Zelensky’nin daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu” diyerek değerlendirmede bulundu. Ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını belirten Trump, bu para karşılığında yapacakları nadir toprak elementleri anlaşmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. “Sizce bu anlaşma öldü mü, yoksa halen kurtarılabilir mi?” sorusuna verdiği yanıt ise, “Hayır, sanmıyorum. Bence bu bizim için harika bir anlaşma” oldu. Trump, salı akşamı ABD Kongresi’nde bu konudaki durumla ilgili açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUM

Trump, savaşın bir an önce sonlanmasını istediğini ifade ederek, hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasların devam ettiğini kaydetti. Zelensky’nin, “Savaşın bitmesi yakın değil” yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Trump, “Zelensky, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Savaşın devam etmesi halinde hem Rusya’nın hem de Ukrayna halkının zarar göreceğine dikkat çeken Trump, “Rusya’nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum” dedi. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya Avrupa’dan çok daha fazla harcama yaptığını belirterek, Avrupa’nın Ukrayna’ya yakın olmasının, onların daha fazla harcama yapmalarını gerektirdiğini savundu.

YARDIMLARIN ASKIYA ALINMASI BELİRSİZLİĞİ

Trump, Ukrayna’ya yönelik savunma yardımlarını askıya alıp almama konusunda henüz bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti. “Şu anda bunun hakkında henüz konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz” dedi. Trump, bu konuda vereceği herhangi bir cevabın kısa sürede değişebileceğini çünkü çok dinamik ve değişken bir süreçten geçtiklerini vurguladı.