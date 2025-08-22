Anlaşma Prensipte Sağlandı! Musk, Eski X Çalışanlarına 500 Milyon Dolar Ödeyecek

ELON MUSK’IN TWITTER DAVASINDA UZLAŞMA SÜRECİ

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra yaklaşık 6 bin çalışana ödeme yapmak üzere 500 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşması için hazırlıklara başladı. Musk ve sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte bir anlaşmaya varmış durumda. Çarşamba günü dava dosyasına ulaşan The Independent, tarafların uzlaşma sürecini başlattığını bildirdi. Mahkeme belgelerinde, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” denildi. Musk, Twitter’ı 2022’de satın aldıktan sonra iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkarmış ve platformun adını X olarak değiştirmişti.

DAVANIN DETAYLARI VE İDDİALAR

Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sunduğu sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatılmıştı. Reuters’in haberine göre, dava dilekçesinde 2019’daki işten çıkarma planının, çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve çalıştıkları her yıl için bir haftalık ek maaş ödenmesini öngördüğü belirtildi. Ancak davada, Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödediği ve birçok çalışanın ek tazminat alamadığı iddia edildi. Dilekçeye göre, McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara 6 aylık temel maaş garantisi verilmişti.

UZLAŞMA ANLAŞMASININ DEĞERİ VE İLERLEYİŞİ

Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı. Bloomberg Law’a göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmanın ardından temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Dosyada, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” ifadeleri yer aldı.

MUSK’IN TWITTER’I SATIN ALMASI VE SONRASI

Musk, Twitter’ı tartışmalı bir şekilde 44 milyar dolara satın almıştı. Nisan 2022’de bu satın alma işlemini kabul eden Musk, birkaç ay sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter, anlaşmayı tamamlaması için Musk’a dava açmış ve Ekim 2022’de satın alma süreci tamamlanmıştı. Musk, kısa süre içinde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara başlamıştı.