Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Zam Teklifini HAKEM’e Götürüyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE İSTENEN ZAM ORANI ALINAMADI

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında hükümet tarafından bekledikleri zam oranını alamadı. Memur-Sen, sürecin son günlerine yaklaşırken hükümetle görüşmelerde uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine taşıma kararı aldı. Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, 2027 yılı için ise ilk altı ayda %4, ikinci altı ayda %4 oranında zam teklifi sundu. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te uygulanacak olan 1.000 TL’lik taban aylığı artışı teklifi de tekrar gündeme getirildi.

GÖRÜŞMELER KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA TAŞINIYOR

Taraflar bundan sonraki süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun yapılmasının ardından kurul, “oransal zam” konusunda bir araya gelecek. 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üyeleri arasında oy çokluğuyla karar alacak. Yasal çerçeveye göre kurul, 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarındaki zam oranlarını belirleme işlemini tamamlayacak.