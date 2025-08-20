Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Zam Teklifini Hakeme Götürüyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde beklediği zam oranını hükümetten alamadı. Memur-Sen, bu sürecin sonuna yaklaşırken, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Hükümet, zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ise ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 şeklinde teklif etti. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinde verilmesi planlanan 1.000 TL’lik taban aylığı artış teklifi de tekrar gündeme getirildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bundan sonraki aşamada taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını ele alacak. Başvurunun ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu “oransal zam” konusunu görüşmek üzere toplanacak. 11 üyesi bulunan bu kurulda karar, oy çokluğuyla alınacak. Yasalar gereği, kurul 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirlemek zorunda.