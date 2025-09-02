Anne E.A.’nın İfadeleri Ortaya Çıktı

BEŞİKTAŞ’TA BEBEK CESEDİ BULUNDU

İstanbul Beşiktaş’ta temizlik görevlileri tarafından dün bir çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedi bulundu. Vücudunda yanık ve kesikler bulunan bebeğin annesi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, “bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra alışverişe gidip olay yerinden geçtiği” öğrenildi. Anne E.A., savcılıkta verdiği ifadenin ardından, Sulh Ceza Hakimliğince ‘Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Bebek, adli tıp kurumuna gönderilirken 39 yaşındaki E.A.’nın ifadeleri dikkat çekti.

E.A.’NIN KİŞİSEL HAYATI VE ŞİDDET İDDİALARI

E.A., ifadesinde “Resmi olarak bir evlilik yaptım, ama boşandım. Üç çocuğum var. Diğer çocuğum G.N. babasının yanında yaşıyor. İmam nikahlı eşim H.Y.’den de C.Y. adında bir çocuğumuz oldu, şu an bir yaşında ve babasıyla yaşıyor,” dedi. Evli olduğu dönemde alkol alan eşinin kendisine şiddet uyguladığını anlatan E.A., “Hamileyken de defalarca dayak yedim. Ocak ayında şiddet nedeniyle ayrıldım ve babaevime döndüm. Son bir ayda tekrar bir araya geldik ve hamile olduğumu öğrendiğimde ona durumu bildirdim, ama sonrada ‘Biz ayrıldık’ diyerek iletişimi kesti,” dedi.

HAMİLELİK SÜRECİ VE DOĞUM ANI

E.A., hamileliğini ailesinden sadece ablasının bildiğini belirterek, “Eylül ayında doğum olacaktı. 30 Ağustos saat 14.00 civarında sancılarım başladı. Kızım evde uyuyordu ve kazandaireye gittiğimde doğum gerçekleşti. Bebeği nasıl bıraktığımı hatırlamıyorum, yalnızca göbek bağını kestim,” diye konuştu. E.A., bebeğin doğduktan sonra çok kısa bir süre ağladığını hatırladığını, sonrasında ise kendi dairesine geçip kahvaltısını hazırladığını, akşam saatlerinde bebeği yanına gittiğinde cansız halde bulduğunu belirtti.

DOĞUM SONRASI VE BEBEĞE ZARAR VERİP VERMEYDİĞİ HAKKINDA BELİRSİZLİK

E.A., “Bebeği açık bırakıp emzirmedim. Doğum sonrası hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kazan dairesindeki kan izlerini yaklaşık saat 17.30 gibi temizledim. Bebekten sonra ses gelmedi. Daha sonra cinsel sağlığım için kullandığım ürünlerin bulunduğu bir poşetle bebeği çöp konteynerinin yanına bıraktım. Bu süreçte bebeğin üstüne makasla bir şey yapıp yapmadığımı da hatırlamıyorum,” ifadesini kullandı. E.A., “Bebeği yakıp yakmadığımı kesinlikle hatırlamıyorum. Olayları tek başıma gerçekleştirdim,” şeklinde konuştu.